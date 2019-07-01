https://news.day.az/world/1134101.html Сильный пожар в жилом доме в России, эвакуированы десятки человек
Сильный пожар в жилом доме в России, эвакуированы десятки человек
В Нижневартовске жителей одного из жилых домов срочно эвакуировали из-за сильного пожара. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС страны по автономному округу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, сначала в доме начался пожар, но позже произошел еще и взрыв.
Как отмечается, спасатели вывели из здания, которое охватил огонь, 66 человек.
Очевидцы считают, что причиной взрыва мог стать взрыв газа.
По последним данным в результате случившегося никто не пострадал.
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