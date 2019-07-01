https://news.day.az/world/1134103.html Протестующие взяли штурмом горсовет Гонконга
Протестующие взяли штурмом горсовет Гонконга
В Гонконге протестующие ворвались в здание местного законодательного совета. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Внутри здания протестующие размахивают зонтиками, срывают со стен портреты и рисуют свои лозунги.
Правительство Гонконга потребовало, чтобы протестующие, которые в настоящее время разгромили здание совета, "немедленно прекратили" свои действия.
До этого полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.
Стоит отметить, что Гонконг управляется отлично от Китая, однако власти города считаются подвластными Пекину.
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