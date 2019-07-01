Новозеландец Навар Герберт умер на следующий день после свадьбы. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За девять месяцев до торжественной церемонии врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Состояние 22-летнего Герберта стремительно ухудшалось. Он решил сделать предложение своей девушке Майе Фалвассер после того, как врачи сообщили, что шансов выжить у него нет.



Церемония бракосочетания состоялась на побережье в австралийском городе Голд-Кост. На торжестве присутствовал их маленький сын.

Герберт умер на следующий день после свадьбы. Семья собирается исполнить его последнее желание - похоронить его в Новой Зеландии.

"Сегодня мне тяжело и грустно. Я потеряла своего лучшего друга, мужа и отца своего сына", - написала Фалвассер на странице по сбору средств для транспортировки тела ее мужа на родину.

Она также поблагодарила друзей и родственников за поддержку.

Похороны Герберта пройдут в первый день рождения его сына.



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