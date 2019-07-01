В США 42-летняя женщина умерла от хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Нью Мексико.

Инцидент произошел в округе Маккинли. Отмечается, что в данном районе основными переносчиками заболевания являются белоногие хомяки. Вирус может содержаться в моче, помете или слюне животных и попадает в организм пациентов через дыхательные пути. При этом от человека к человеку синдром в большинстве случаев не может передаться

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"Если поднять пыль в местах, где водятся грызуны <...>, то это может привести к тому, что вирус попадет в воздух, где частицы можно вдохнуть", - объяснили в департаменте.

В ведомстве посоветовали жителям штата проветривать сараи и другие помещения перед тем, как туда войти, и использовать дезинфицирующие средства в местах, где водятся грызуны.

Это второй зарегистрированный случай хантавирусного кардиопульмонального синдрома в Нью-Мексико в 2019 году. Первому пациенту с таким диагнозом удалось выжить. По статистике, в 40 процентах случаев заболевание чревато летальным исходом.

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