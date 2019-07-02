В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Согласно данным, во Внуково задержан семь рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано восемь рейсов и 14 отменено. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 14 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

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