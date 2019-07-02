https://news.day.az/world/1134128.html Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35
Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35
Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, турецкая сторона готовится к введению санкций с американской стороны, поэтому ищет альтернативные варианты. Это происходит из-за того, что Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400.
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