https://news.day.az/world/1134142.html В Иране прервано авиасообщение - ПРИЧИНА
В Иране прервано авиасообщение - ПРИЧИНА
Три авиарейса были отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Ноушехр, расположенном в иранской провинции Мазандаран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил директор аэропорта Ноушехр Акбар Фарифте.
По словам Фарифте, полеты в Тегеран, Мешхед и Шираз были отменены.
Проливные дожди, начавшиеся прошлой ночью на западе провинции Мазандаран, все еще продолжаются. Некоторые дороги в регионе затоплены.
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