По меньшей мере 16 человек стали в ночь на вторник жертвами инцидентов, вызванных мощными ливнями, обрушившимися на мегаполис Мумбаи и соседние районы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телеканал NDTV.

По его информации, 13 человек погибли и еще четыре травмированы в мумбайском районе Малад Ист, где рухнула подмытая стена. Спасатели полагают, что еще несколько человек могут оставаться под завалами. В соседнем городе Тхана произошел подобный инцидент, рухнула стена школы, которая упала на соседние дома. Погибли три человека, в том числе ребенок.

На Мумбаи и соседние регионы обрушились сильнейшие муссонные ливни, которые не прекращаются с воскресенья. Потоки воды текут по улицам, затруднено или невозможно движение транспорта. Власти Мумбаи сообщили о закрытии во вторник всех школ и колледжей и объявили выходной для учреждений.

Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Нарушено авиасообщение. Синоптики предупреждают, что дожди могут продолжиться.

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