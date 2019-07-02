Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Fox News.

Президент США заявил, что "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ сбитый иранскими ПВО американский беспилотник.

Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - подчеркнул Трамп.

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