https://news.day.az/world/1134154.html США снова пригрозили Ирану ракетным ударом
США снова пригрозили Ирану ракетным ударом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Fox News.
Президент США заявил, что "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ сбитый иранскими ПВО американский беспилотник.
Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - подчеркнул Трамп.
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