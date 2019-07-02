На автомагистрали Хой-Эвоглу в иранской провинции Западный Азербайджан произошло тяжелое ДТП, в котором погибли пять человек.

Об этом сказал представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халеди, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Халеди, авария произошла в результате лобового столкновения двух автомобилей марки "Samand". Травмы различной степени получили четыре человека.

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