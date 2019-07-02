Ущерб от взрывов на арсенале воинской части в городе Арысь на юге Казахстана, по предварительным данным, оценивается на уровне 52,5 миллиона долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

"Ущерб приблизительно в районе 20 миллиардов тенге (52,5 миллиона долларов). Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные", - сказал Беккер на пресс-конференции.

По его словам, к 15 июля будут уже точные расчеты. "Оценщики работают, работы там достаточно много", - добавил Беккер.

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