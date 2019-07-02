Минобороны России обнародовало кадры того, как работают российские системы ПРО. Их мы получили этим утром. На полигоне Сары-Шаган прошли испытания новой противоракеты шахтного базирования.

Все данные, касающиеся новейших разработок в системах ПРО, держатся в секрете. Но в Минобороны отчитались об успешном поражении цели.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после серии испытаний ракета полностью подтвердила свои характеристики. Напомним, системы ПРО предназначены для защиты от ударов с воздуха.

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