https://news.day.az/world/1134207.html Минобороны России показало, как работают российские системы ПРО - ВИДЕО
Минобороны России показало, как работают российские системы ПРО - ВИДЕО
Минобороны России обнародовало кадры того, как работают российские системы ПРО. Их мы получили этим утром. На полигоне Сары-Шаган прошли испытания новой противоракеты шахтного базирования.
Все данные, касающиеся новейших разработок в системах ПРО, держатся в секрете. Но в Минобороны отчитались об успешном поражении цели.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после серии испытаний ракета полностью подтвердила свои характеристики. Напомним, системы ПРО предназначены для защиты от ударов с воздуха.
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