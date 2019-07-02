В рамках борьбы с террористической организацией FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) задержаны 137 военнослужащих ВС Турции. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные являлись сотрудниками различных военных структур и имели тесные контакты с террористами FETO.

Согласно информации операции по задержанию военнослужащих были проведены в турецких провинциях Измир, Конья и Коджаэли.

Отметим, что в последний раз в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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