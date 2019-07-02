В Австралии сорвали террористический заговор
В Австралии сорвали заговор террористов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, в результате операции были арестованы три человека - 20, 23 и 30 лет.
Уточняется, что двух мужчин обвинили в принадлежности к террористической организации "Исламское государство", третьего - в мошенничестве в сфере социального обеспечения.
По данным полиции, задержанные планировали взорвать полицейские участки, оборонные учреждения, посольства и ведомства, суды и церкви.
Они были задержаны, когда полиция собрала достаточно доказательств, уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы не раскрывают имена мужчин, вскоре они предстанут перед судом.
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