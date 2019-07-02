Блогеры из Бруклина отмечали день рождения своего друга, когда решили испытать подаренный автомобиль Lamborghini. Однако понты чудом не обернулись для них трагедией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, молодые люди из Бруклина (Нью-Йорк) на день рождения блогера Mr. Sech подарили ему "ламборджини". На волне эмоций ребята, видимо, забыли об элементарных правилах техники безопасности. В результате чудом избежавший переломов "акробат" и растерянное "Боже мой!" в полной тишине.

Изначально спорткар, в котором находился именинник, должен был разогнаться до скорости 45-50 км/ч, а парень, стоящий на его пути, сделать сальто над проезжающей машиной и приземлиться обратно на землю. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. И трюкач получил сильный удар по ногам.

В дисклеймере к видео авторы упоминают: "Трюк выполнен профессиональными идиотами. Не пытайтесь это повторить". Доказывать обратное не стоит.

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