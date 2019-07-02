Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выступит с предложением о проведении переговоров об установлении после Brexit режима свободной торговли между Соединенным Королевством и странами Евросоюза. Но если Брюссель отвергнет эту инициативу, то 31 октября Великобритания покинет ЕС без сделки об условиях "развода" сторон. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Sky News руководитель избирательного штаба Джонсона, бывший лидер тори (2001-2003 годы) Иэн Данкан Смит, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся сделать им другое предложение [в отличие от сделки, заключенной действующим премьер-министром Терезой Мэй] и сказать: "Посмотрите, мы хотим получить доступ к свободной торговле. И мы можем приступить к переговорам на эту тему прямо сейчас, если вы настроены серьезно и хотите запустить процесс, чтобы дело не кончилось введением пошлин или чем-то подобным после 31-го октября", - сказал он. "Но если все, что вы хотите, - добавил Данкан Смит, - это говорить нам, что, дескать, все, что у вас есть, это уже имеющееся соглашение, то в таком случае ответ будет таким: 31-го октября мы будем готовы к выходу без сделки".

20 июня Борис Джонсон и Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за премьерское кресло. Именно Джонсон, которого Хант сменил на посту главы британского МИД прошлым летом, продолжает оставаться фаворитом гонки. Еще 11 претендентов на должность главы правительства выбыли из борьбы на разных ее этапах.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Однако до избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства. 24 июля она должна будет передать свои полномочия избранному лидеру тори, имя которого будет объявлено днем ранее.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!