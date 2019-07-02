https://news.day.az/world/1134273.html Турция может закупить истребители у России
Турция может закупить истребители у России
Анкара рассмотрит возможность приобретения истребителей у России в случае отказа Вашингтона поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
По их данным, Турция также надеется на совместное с Россией производство ракет нового поколения.
Как отмечает агентство, Анкара готовится к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями к американской военной технике.
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