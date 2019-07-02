https://news.day.az/world/1134298.html В Индийском океане произошло сильное землетрясение
В Индийском океане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 619 километрах к востоку от атолла Сиину в архипелаге Мальдивских островов, его очаг залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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