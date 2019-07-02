Лесной пожар на территории бывшего полигона близ города Любтен в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за один день распространился с 430 до 600 гектаров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Ранее сообщалось, что около 650 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за лесного пожара, который считается крупнейшим в истории региона.

В администрации района Людвигслуст-Пархим сообщили, что из-за ветра огонь бесконтрольно продвигается. Эвакуированы жители четырех населенных пунктов, в общей сложности более 700 человек.

Борьбу с пожаром при поддержке шести вертолетов и водометов ведут около двух тысяч сотрудников из Мекленбурга-Передней Померании и Нижней Саксонии. Несколько танков бундесвера должны проделать коридоры, чтобы обеспечить пожарным безопасный проход по территории, усеянной старыми боеприпасами. Сейчас пожарные должны остаться на безопасном расстоянии не менее одного километра.

По словам земельного министра окружающей среды, территория загрязнена не только оставшимися после маневров боеприпасами и гранатами, но и большим количеством взрывчатки со времен Второй мировой войны.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!