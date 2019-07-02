Европейские государства - участники ядерной сделки с Ираном (Великобритания, Германия и Франция) пока не намерены запускать предусмотренный в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе механизм разрешения споров, который может привести к возобновлению санкций ООН против Тегерана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"Мы не намерены сейчас это делать. Мы должны сначала разрядить кризис", - цитирует агентство слова европейского дипломата. Данный механизм может активировать любой из оставшихся участников ядерной сделки с Ираном. Этот механизм предусматривает, что нарушения ядерных договоренностей должны быть устранены в течение 65 дней с момента его активации. После этого проблема будет перенесена на рассмотрение в Совет Безопасности ООН для возможного возобновления действия санкций, которые были отменены после подписания СВПД.

В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется соблюдать запрет на обогащение урана больше чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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