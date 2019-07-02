Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда маленький ребенок упал между поездом и платформой на ж/д станции в Австралии.

Как сообщает The Sun, инцидент произошел на станции Сиденхем в австралийском штате Новый Южный Уэльс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик вместе с матерью идут к поезду. Когда двери открываются, он быстро направляется к двери и падает между поездом и платформой. Потрясенные пассажиры попытались достать малыша, некоторые из них побежали к машинисту, чтобы предупредить об инциденте.

По данным 9News Australia, ребенок не пострадал.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале этого года.

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