Французские ученые проведут месяц в капсуле на дне Средиземного моря.

Накануне они совершили погружение, которого в мире еще никто не совершал. Они пробудут среди морских обитателей 28 дней, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По их словам, такой срок - самое оптимальное решение, поскольку погружение на два дня обходится слишком дорого, но при этом не получается что-либо изучить. Морские обитатели не успевают привыкнуть к капсуле и пугаются ее, из-за чего ученые рискуют ничего не увидеть.

Отмечается, что во время исследования ученые также намерены изучить, как человеческий организм выдерживает подобные испытания.

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