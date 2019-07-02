Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК с "не ОПЕК" открыта для любой нефтедобывающей страны и уже к декабрю к хартии могут присоединиться новые участники. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хартия открыта для всех стран-производителей нефти, и я верю, что к нашей следующей встрече мы сможем увидеть новых членов, которые могут присоединиться к хартии", - сказал он.

Баркиндо отметил, что финансовые взносы для стран, присоединявшихся к хартии ОПЕК+, будут добровольными. Как сообщалось, следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ состоится в начале декабря.

Иран поддержал положения хартии ОПЕК+, сообщил Баркиндо.

"Иран в одной лодке с нами. Иран поддержал положения хартии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что проект хартии вызвал самые длительные дискуссии среди министров ОПЕК на заседании 1 июля. Агентство Shana сообщало, что документ раскритиковал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Сам Зангане утром вторника, покидая секретариат ОПЕК, сообщил, что Иран подписал проект хартии.

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