ЮНЕСКО исключило базилику Рождества Христова в Вифлееме из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой. Об этом говорится в коммюнике организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО объяснил свое решение проведенными работами по восстановлению церкви, построенной, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. В частности, у храма была отреставрированы ворота, крыша, внешний фасад и мозаика на внутренних стенах.



Специалисты агентства ООН также выразили удовлетворение отказом от строительства туннеля в районе храма и приветствовали принятие плана по консервации его как архитектурного объекта.

Базилика над гротом Рождества была построена в первой половине IV века, а сегодняшний облик обрела в 529 году - после разрушения самаритянами и восстановления императором Юстинианом. В 1855 году турецкий султан передал преимущественное право распоряжения храмом православным грекам. Служба здесь, как и в иерусалимском храме Гроба Господня, поделена между разными христианскими конфессиями.

Базилика в 2012 году была одновременно внесена в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, по причине опасений за состояние храма.



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