Обнаруженный в Австралии новый вид паука назвали в честь кутюрье Карла Лагерфельда - Jotus karllagerfeldi. Об этом сообщает во вторник издание Focus Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые из Гамбурга, Мельбурна и Брисбена отметили необычную черно-белую окраску членистоногого, ведь у подобных особей наблюдаются броские красные и синие тона. "Своей окраской существо напомнило нам лаконичный стиль Карла Лагерфельда. Так, черные лапки вызывают у нас ассоциацию с перчатками, которые модельер всегда носил. А большие черные глаза напоминают очки кутюрье", - объяснил Данило Хармс из Центра естествознания при Гамбургском университете.

"У меня уже давно была идея назвать какой-нибудь вид в честь Карла Лагерфельда, потому что я ценю его стиль одежды и неповторимый юмор. Он был известным уроженцем Гамбурга", - сказал Хармс.

Эта разновидность из семейства пауков-скакунов широко распространена в Австралии, она еще мало изучена. Раньше специалисты находили лишь мужские особи. Вид Jotus karllagerfeldi, чьи экземпляры достигают в длину лишь 4-5 мм, - один из восьми видов пауков-скакунов, обитающих на восточном побережье Австралии.

Из 3,5 тыс. пауков, встречающихся на этом континенте, абсолютно не исследовано около 70%. Некоторые из видов еще вообще неизвестны науке, считают специалисты.

Карл Лагерфельд, являвшийся в течение 36 лет художественным директором дома моды Channel, умер 19 февраля этого года на 86-м году жизни. По данным телеканала BFM, он боролся с болезнью на протяжении нескольких месяцев, за день до смерти его госпитализировали.

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