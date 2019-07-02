Глубоководный научно-исследовательский аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске Мурманской области. ЧП расследуется под руководством главкома Военно-морского флота (ВМФ), сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В минобороны рассказали, что очаг возгорания был ликвидирован благодаря действиям команды. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщалось ранее, в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Аппарат, где вспыхнул пожар, предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Это глубоководная атомная подводная лодка АС-12, известная как "Лошарик".

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