Два корабля НАТО вошли в Черное море
Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в черноморскую акваторию.
Корабли направились на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze-2019.
Совместные учения американских и украинских военных будут проходить до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. Ранее для участия в маневрах в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".
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