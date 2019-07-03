В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах от города Мармарис провинции Мугла. Очаг залегал на глубине семи километров.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

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