https://news.day.az/world/1134491.html У берегов Турции произошло сильное землетрясение
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах от города Мармарис провинции Мугла. Очаг залегал на глубине семи километров.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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