Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соответствующий пост американский лидер опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс 1,8 миллиарда долларов наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые НИЧЕГО не платили, задолго до того, как я стал президентом - и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов. Нехорошо!" - написал Трамп.

Тегеран 1 июля объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

В конце июня Зариф заявлял, что неправильное понимание вещей Трампом ставит под угрозу возможность мира. Он отметил, что переговоры и угрозы в отношениях двух сторон - это взаимоисключающие понятия.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками - Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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