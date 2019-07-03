В Пекине неизвестный молодой человек вылил на голову основателя интернет-компании Baidu Робину Ли бутылку воды. Об этом сообщает Radii, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Робин Ли выступал с речью на мероприятии, которое было посвящено автомобилям и искусственному интеллекту, когда молодой человек поднялся из зрительного зала на сцену и вылил главе компании бутылку воды на голову.

Ли был шокирован произошедшим и сказал лишь "В чем проблема?". После произошедшего молодой человек попытался сбежать, но его задержала охрана.

Глава Baidu продолжил свою презентацию, причины произошедшего выясняются.

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https://www.ren.tv/novosti/2019-07-03/video-osnovatelyu-kompanii-baidu-na-golovu-vylili-butylku-vody

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