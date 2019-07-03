Мошенники добрались до самого безобидного приложения на смартфоне. И это тот случай, когда действительно "врут календари".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, новая уловка завязана на сервисе "Google-Календарь". Злоумышленники присылают на телефон сообщение, которое внешне похоже на уведомление от этого приложения. При нажатии на него открывается сайт, где предлагается за вознаграждение пройти опрос. Затем пользователя просят ввести номер карты, чтобы якобы оплатить комиссию за перевод.

Все это выглядит как слишком очевидная уловка, однако эксперты по кибербезопасности предупреждают, что схемы мошенничества с каждым годом становятся все изощреннее. И вскоре отличить сообщение от мошенников от реального уведомления уже будет не так просто.

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