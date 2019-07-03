В Новороссийске произошла драка между водителями маршруток, сообщают в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент случился 1 июля на улице Советов. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что один водитель подрезал на дороге другого. В ходе конфликта один из водителей взял гаечный ключ и напал на оппонента.

Перевозчик примет в отношении водителей дисциплинарные меры. Правоохранители проводят проверку.

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