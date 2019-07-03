https://news.day.az/world/1134603.html В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане. Инцидент произошел в общежитии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб", - сказали в ЕДДС, отметив, что ребенок принес его с улицы.
Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре