Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане. Инцидент произошел в общежитии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

"Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб", - сказали в ЕДДС, отметив, что ребенок принес его с улицы.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.

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