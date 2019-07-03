Рэпер A$AP Rocky в ночь на 3 июля задержан после нападения на прохожих в центре Стокгольма в минувшие выходные. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры города, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу задержали ещё трёх человек... До 12 часов 6 июля прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу", - уточнили в ведомстве.

Сам рэпер перед задержанием написал в "Инстаграме", что невиновен, и опубликовал видео конфликта, который перерос в драку. По словам A$AP Rocky, избитые им и его командой вели себя нагло и приставали к проходящим мимо девушкам.

Отметим, что от решения шведских правоохранителей зависит, смогут ли российские фанаты увидеть своего кумира. A$AP Rocky должен выступить в Зелёном театре ВДНХ в Москве 10 июля, а 13 июля - в Киеве.

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