https://news.day.az/world/1134618.html В Казахстане сошла с рельсов цистерна с дизтопливом
В Казахстане сошла с рельсов цистерна с дизтопливом
В результате схода с рельсов железнодорожной цистерны в казахстанском городе Костанай произошел разлив дизельного топлива на территории 20 квадратных метров. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на казахские СМИ.
Отмечается, что причины происшествия выясняет инспекция транспортного контроля.
Напомним, что во вторник в железнодорожном тупике ТОО "Иволга Холдинг" произошел сход цистерны с рельсов без опрокидывания, и в результате разгерметизации цистерны произошел разлив дизтоплива.
На данный момент все ремонтно-восстановительные работы завершены и цистерна отбуксирована к месту откачки дизтоплива.
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