https://news.day.az/world/1134629.html Крупная авария в Турции, пострадавли туристы
Крупная авария в Турции, пострадавли туристы
В результате столкновения автобуса с грузовиком в турецкой провинции Анталья по предварительным данным получили ранения восемь туристов. Как передает Day.Az, об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что среди пострадавших шесть туристов из Германии и двое из Румынии.
Согласно данным СМИ, все пострадавшие госпитализированы, один из них несовершеннолетний.
Состояние двух туристов оценивается как крайне тяжелое.
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