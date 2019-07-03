Крупнейшие технологические компании из США закрывают филиалы в Китае на фоне торговой войны. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Nikkei.

По данным издания, которое ссылается на исследование компании Trendforce, поиском новых мест для базирования своих производственных и исследовательских мощностей за пределами Китая занимаются производители компьютеров Dell и HP, интернет-гигант Amazon (выпускающий, помимо прочего, ридер Kindle и цифровой помощник Echo), а также производитель игровых приставок Nintendo, IT-гигант Microsoft, производитель электроники Sony и Google.

Большинство из них рассматривают в качестве альтернативных площадок Вьетнам, Таиланд, Индонезию или Мексику. Вместе с тем, производители серверов и центров обработки данных Quanta Computer, Foxconn Technology и Inventec рассматривают еще и Чехию. Издание обращает внимание на поведение Apple, которую авторы называют "медлительной". Компания начинает задумываться об уходе из Китая только сейчас и собирается перенести около 30 процентов подразделения по производству смартфонов.

Главной и самой очевидной причиной для переноса мощностей опрошенные изданием экономисты называют торговую войну между США и Китаем. Из-за нее обе страны вводят пошлины на продукцию друг друга, и производство в Китае становится невыгодным для компаний, ориентированных на американский рынок. Около 47 процентов продаж Dell и 40 процентов сделок HP приходится именно на США.

Однако, указывают эксперты, существуют и другие причины. Среди них удорожание рабочей силы в Китае и рост политических рисков, а также замедление роста в стране. Таким образом, тенденция продолжится, даже если президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину удастся договориться и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!