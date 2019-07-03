Крупный пожар вспыхнул на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На данный момент известно о том, что пожар охватил два складских помещения, одно из них потушено. В горящем помещении может находиться до 40 тыс. бочек бурбона.

По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа, причины пожара пока неизвестны.

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