https://news.day.az/world/1134677.html В США загорелся склад компании Jim Beam
В США загорелся склад компании Jim Beam
Крупный пожар вспыхнул на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На данный момент известно о том, что пожар охватил два складских помещения, одно из них потушено. В горящем помещении может находиться до 40 тыс. бочек бурбона.
По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа, причины пожара пока неизвестны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре