Япония потребовала от Ирана соблюдать ядерную сделку
Глава МИД Японии Таро Коно в среду переговорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом и потребовал от Ирана соблюдения ядерной сделки, сообщило японское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Со стороны министра Коно была разъяснена позиция нашего государства о поддержке ядерной договоренности, переданы опасения относительно превышения максимального предела по ядерной сделке запасов иранского низкообогащенного урана и решительный призыв строго соблюдать договоренности", - говорится в сообщении, распространенном МИД Японии.
По его данным, в этой связи Зариф "дал разъяснения позиции иранской стороны по ядерной сделке". "Оба министра провели откровенный обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке", - сообщает МИД.
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