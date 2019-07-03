Соединенные Штаты должны противостоять "крупным валютным манипуляциям" со стороны Китая и европейских стран. Такое мнение выразил в среду на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и накачивают денежными средствами свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны противостоять", - написал Трамп. По мнению американского президента, в противном случае США "продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры".

Министерство финансов США дважды в год выпускает доклад, в котором указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. В новой версии документа, опубликованной в мае 2019 года, в этот список вошли Малайзия, Китай, Вьетнам, Сингапур, Япония, Республика Корея, Италия, Ирландия и Германия. Одним из главных критериев включения в данную группу является профицит торгового баланса с США более $20 млрд.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!