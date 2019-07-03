Продюсер Бари Алибасов прошел новое медицинское обследование. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал его представитель Вадим Горжанкин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Алибасов посетил гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. ФБУЗ "Лечено-реабилитационный центр Минэкомразвития России" подтвердил ранее поставленный диагноз врачей из НИИ им. Склифосовского. Специалисты диагностировали у него химический ожог пищевода и желудка, а также эрозивного ожогового гастрита и ожогового дуоденита. Согласно заключению врача, повреждения были получены в результате "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".





Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые врачи скептически относятся к истории с отравлением Алибасова и считают ее инсценировкой ради пиара. Продюсер эти сообщения опроверг.

В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.



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