В Дублине лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина. Об этом сообщает The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в парке Тереньюра. Мужчина гулял вместе с кокер-спаниелем. Питомец решил поплавать в пруду, однако на него неожиданно напал лебедь. Птица била собаку крыльями в течение нескольких секунд.

Очевидцы пытались отвлечь разъяренное животное криками, а хозяин кокер-спаниеля бросил в воду телефон. Однако окружающим не удалось спасти собаку.

"Бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице", - сказал один из очевидцев.

Смотритель парка Пол Дуиньян прибыл на место происшествия вместе с двумя коллегами и достал мертвое животное с помощью сети.

"Я никогда не слышал, чтобы подобное происходило раньше", - признался Дуиньян.

По словам опрошенных изданием орнитологов, лебедь повел себя агрессивно, так как неподалеку находится гнездо с его потомством. С апреля по июнь - в сезон гнездования - самцы могут нападать на других животных и даже на людей, чтобы защитить свою территорию.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!