Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости, как передает Day.Az, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине

51,8 километра в 102 километрах восточнее поселка Усть-Камачтск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что энергетический класс сейсмического события составил 11,2.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!