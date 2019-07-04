https://news.day.az/world/1134788.html Сильное землетрясение в России
Сильное землетрясение в России
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости, как передает Day.Az, в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине
51,8 километра в 102 километрах восточнее поселка Усть-Камачтск", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что энергетический класс сейсмического события составил 11,2.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.
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