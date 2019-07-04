Афинский Акрополь в четверг и пятницу с 13.00 до 17.00 будет закрыт для посетителей из-за жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Управление древностей Афин закрывает археологический памятник, поскольку, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, температура воздуха превысит 40 градусов.

Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты и часы, просят связаться со службой продаж по электронной почте.

На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара - метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.

Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя - в нем побывали 1,8 миллиона человек.

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