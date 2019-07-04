Водителя автобуса армянского перевозчика "Авазар бус" (рейс Москва-Ереван) освободили из-под стражи в Грузии. Однако власти арестовали пассажира того же рейса Вагаршака Овсепяна. Об этом заявил адвокат водителя Гоча Тедиашвили, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

Автобус, выехавший из Москвы 22 июня, пересек российскую границу, однако дальше грузинские пограничники его не пропустили, так как в салоне был обнаружен запрещенный товар. В частности, в гироскутере нашли примерно полкило наркотиков.

В результате пассажиров привезли в Ереван на другом автобусе. Задержанный автобус остался на границе. 25 июня стало известно, что одного из водителей арестовали. Он находился в СИЗО города Мцхета. У второго водителя и подозреваемого пассажира отобрали паспорта, чтобы те не покинули Грузию до завершения расследования.

"Арестованного водителя отпустили, но арестовали одного из пассажиров - курьера, который сопровождал груз. У прокуратуры ничего не нашлось против водителя", - отметил Тедиашвили.

По словам адвоката, водители все еще находятся в Тбилиси, так как грузинская сторона еще не выдала им паспорта, чтобы те смогли вернуться на родину.

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