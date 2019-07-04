В Сети появилось видео, на котором бесстрашный кот защищает своих хозяев от ядовитой кобры. Инцидент произошел на юге Индии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Домашний питомец заметил змею, которая заползла в дом, где играли маленькие дети. Маленький хищник сумел ловко увернуться от рептилии, схватил ее за шею и вытащил на улицу.

"Я всегда знал, что мой кот веселый и умный, и только сейчас мы узнали, что он еще и храбрый", - рассказал хозяин кота.

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