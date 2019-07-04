https://news.day.az/world/1134846.html Бесстрашный кот защитил хозяев от кобры - ВИДЕО
Бесстрашный кот защитил хозяев от кобры - ВИДЕО
В Сети появилось видео, на котором бесстрашный кот защищает своих хозяев от ядовитой кобры. Инцидент произошел на юге Индии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Домашний питомец заметил змею, которая заползла в дом, где играли маленькие дети. Маленький хищник сумел ловко увернуться от рептилии, схватил ее за шею и вытащил на улицу.
"Я всегда знал, что мой кот веселый и умный, и только сейчас мы узнали, что он еще и храбрый", - рассказал хозяин кота.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре