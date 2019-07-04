Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"РПК включена в списки террористических организаций во многих странах мира, в том числе США. На руках ее боевиков кровь десятков тысяч невинных людей. Тем не менее, один из главарей этой преступной структуры использует Washington Post для пропаганды терроризма", - говорится в заявлении МИД Турции.

В Анкаре считают публикацию американского издания грубым нарушением международных норм в сфере борьбы с терроризмом, отмечается в документе.

"Делать различия между террористическими структурами неприемлемо. Washington Post не проявляет той же чувствительности к террористам РПК, как к лицам, причастным другим преступным организациям, в частности, ИГ и "Аль-Каиде". Подобный подход - еще одно ужасающее свидетельство политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом", - заявили в турецком МИД.

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