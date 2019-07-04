Власти Индонезии вводят налог на пластиковые пакеты, чтобы более эффективно бороться с загрязнением окружающей среды. Об этом рассказал журналистам начальник главного таможенного и акцизного управления Министерства финансов этой страны Эру Памбуди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство при определении налога принимало во внимание различные факторы, в том числе интересы производителей, покупательную способность населения, проблемы защиты окружающей среды", - сказал чиновник. "В результаты было решено, что в среднем один пакет будет стоить около 14 американских центов", - добавил руководитель управления. Одновременно, по его словам, налоговая ставка будет колебаться в зависимости от качества пакетов - перерабатываемые обойдутся дешевле.

По оценкам экспертов, данное решение приведет к повышению цен в стране в среднем на 0,04%.

Власти ряда административных районов Индонезии тем временем самостоятельно принимают меры по борьбе с пластиком. Например, в Джакарте с этого года введен полный запрет на пластиковые пакеты в магазинах и местах общественного питания. На главном курорте страны - острове Бали - полностью запрещены пластиковые трубочки.

Согласно докладу американской неправительственной организации Ocean Conservancy, на пять азиатских стран - Китай, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - приходится до 60% отходов из пластика, которые попадают в Мировой океан, при этом Индонезия в этом списке занимает второе место. Чтобы исправить ситуацию, власти Индонезии пообещали выделять ежегодно по $1 млрд на очистку вод Мирового океана от пластикового мусора. Это, по их подсчетам, позволит к 2025 году на 70% освободить Мировой океан от смертоносных пластиковых отходов.

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