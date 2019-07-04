В Турции рассказали, когда могут начаться поставки С-400
Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в четверг.
"Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400", - цитирует Демира агентство IHA.
В Анкаре ранее подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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