https://news.day.az/world/1134983.html Дерево разбило автомобиль, упав на него во время сильного ветра - ВИДЕО
Дерево разбило автомобиль, упав на него во время сильного ветра - ВИДЕО
В Подольске ветка дерева упала на припаркованный автомобиль, сообщают в Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры были сняты находящимся в машине видеорегистратором. Никто не пострадал.
В результате произошедшего у автомобиля разбилось лобовое стекло со стороны водителя.
Ранее в МЧС РФ предупредили москвичей и жителей области об усилении ветра и посоветовали не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
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