В Подольске ветка дерева упала на припаркованный автомобиль, сообщают в Сети. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры были сняты находящимся в машине видеорегистратором. Никто не пострадал. 

В результате произошедшего у автомобиля разбилось лобовое стекло со стороны водителя. 

Ранее в МЧС РФ предупредили москвичей и жителей области об усилении ветра и посоветовали не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. 

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