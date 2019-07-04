В Подольске ветка дерева упала на припаркованный автомобиль, сообщают в Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры были сняты находящимся в машине видеорегистратором. Никто не пострадал.

В результате произошедшего у автомобиля разбилось лобовое стекло со стороны водителя.

Ранее в МЧС РФ предупредили москвичей и жителей области об усилении ветра и посоветовали не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

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